Drent bidt te weinig voor brune bonen en andere groenten

Hoe gezond eten Noord-Nederlanders, vroegen de onderzoekers van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool zich af. Daarvoor ondervroegen ze zeshonderd inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland. En wat blijkt: op het gebied van gezonde voeding is nog een wereld te winnen, legt projectleider en onderzoeker Annalies Brijker uit: "Daarin richten we ons dus op groente en fruit. Daarna hebben we gekeken hoeveel er biologisch wordt gegeten."

Gebrek aan kennis

De betaalbaarheid, veiligheid en gezondheid van voeding speelt een belangrijke rol in de aankoop ervan, ontdekten de onderzoekers. Hoe zich dat verhoudt met het dagelijkse tekort aan groente en fruit? "Daar zouden we verder onderzoek naar moeten doen, maar ik denk dat dit met kennis te maken heeft", zegt Brijker. "Ik denk dat heel veel mensen gewoon niet weten dat de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 250 gram is. In Nederland hebben we eigenlijk maar één keer per dag de mogelijkheid om groente te eten. Het is niet zo gebruikelijk om dat bij het ontbijt of de lunch te eten."