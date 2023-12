Noordenveldse welzijnsorganisatie wil meer personeel: 'Groei is al ingezet'

Welzijn in Noordenveld (WiN) wil blijven inzetten op het voorkomen van zorg en dat koppelen aan doelen als 10 procent minder rokende jongeren in de gemeente. Dat staat onder andere te lezen in het meerjarenplan van de welzijnsorganisatie. WiN en de gemeente hebben een overeenkomst voor twee jaar ondertekend.

De overeenkomst is voor meer dan alleen subsidie. "Het gaat echt om een samenwerking", benadrukt WiN-directeur Mathijs Euwema. "De overeenkomst geldt voor twee jaar. Dat geeft ons rust, want andere jaren was het een overeenkomst van een jaar. Hieruit spreekt vertrouwen."

Meetbaar

WiN regelt in de gemeente het overgrote deel van het welzijnswerk. Al enige tijd willen WiN en de gemeente doelstellingen meer meetbaar maken, onder meer in een meerjarenplan. "De afgelopen anderhalf jaar hebben we aan dit plan geschreven", zegt Euwema. "We hebben doelstellingen gepresenteerd, veelal op het gebied van preventie van zorg."

Daarbij kan gedacht worden op het terugdringen van het aantal rokers en drinkers, maar ook het bevorderen van sport. "Dat zijn geen dingen die wij allemaal zelf hoeven te meten", weet Euwema. "De GGD Drenthe monitort een aantal van die zaken bijvoorbeeld."

10.000 Noordenvelders

Door duidelijke afspraken te maken over doelen moet de impact van welzijnswerk steeds zichtbaarder worden. Dat is althans het idee. "We sluiten hierbij aan op het nationale zorgakkoord, waarbij de provincies rekenplannen moeten maken met doelstellingen. Het gaat vooral om de steeds duurder wordende zorg en hoe je kosten kan voorkomen."

WiN moet in het Noordenveldse preventiebeleid dus een vooraanstaande rol gaan krijgen. "Het is zeker geen eenrichtingsverkeer", aldus Euwema. "De gemeente vraagt ons niet alleen iets uit te voeren, maar wil ook graag weten wat de problemen zijn van inwoners met wie wij spreken."

Input krijgt WiN daarin genoeg. "We hebben berekend dat we zo'n 10.000 Noordenvelders direct bereiken", zegt Euwema. "Dan heb je het toch over een derde van het aantal inwoners in onze gemeente."

Van vijftien naar achttien

De welzijnsorganisatie houdt zich binnen de gemeente onder meer bezig met buurt- en jongerenwerk. "We ontplooien veel activiteiten voor inwoners en daar gaan we natuurlijk gewoon mee door", zegt Euwema.