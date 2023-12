KunstenKorf krijgt subsidie voor cultuuraanbod in Hoogeveen en De Wolden

Scala verzorgde voor een groot deel het buitenschoolse cultuuraanbod in Zuidwest-Drenthe. Maar het kunstencentrum zat in financieel zwaar weer en vroeg faillissement aan. Docenten vormden daarna samen een collectief om door te gaan. Met het toekennen van de subsidie hopen de gemeenten De Wolden en Hoogeveen dat het aanbod aan naschoolse cultuurlessen kan blijven bestaan.

Subsidie noodzaak

Geld van de gemeenten is nodig om buitenschoolse cultuurlessen betaalbaar te houden voor iedereen. Dat bleek uit onderzoek van het bedrijf BlueYard. De organisatie onderzocht de toekomst van het cultuuraanbod in Zuidwest-Drenthe na het wegvallen van Scala. Hoogeveen en De Wolden besloten daarop opnieuw subsidie beschikbaar te stellen voor cultuur.

Dit jaar konden partijen die muziek- en theaterlessen organiseren zich aanmelden voor de nieuwe regeling. In beide gemeenten is KunstenKorf de enige partij die een aanvraag deed. Hoogeveen liet weten ongeveer een ton beschikbaar te stellen, De Wolden net iets minder dan dat. Het geld wordt toegekend voor de periode 2024 tot en met 2026.

Mark Tuit, cultuurwethouder in Hoogeveen, is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "Deze subsidietoekenning is belangrijk om cultuur dichter bij onze inwoners te brengen en de kwaliteit van het amateurkunstaanbod in gemeente Hoogeveen te waarborgen."