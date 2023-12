Boete voor buschauffeur die meisje aanreed

Een 66-jarige man uit Assen die vorig jaar op 5 december als chauffeur van een lijnbus in Assen een ernstig ongeval veroorzaakte, heeft een boete en een voorwaardelijke rijontzegging gekregen.

Het negeren van rood licht is een overtreding waarvoor de man een boete van 750 euro moet betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een taakstraf van 80 uur, omdat de Assenaar zeer onvoorzichtig zou hebben gereden. De buschauffeur had niet alleen het rode verkeerslicht genegeerd, maar ook het meisje geen voorrang gegeven.

Straf valt lager uit

Voor beduidend onoplettend rijgedrag zou er sprake moeten zijn van meerdere verkeersfouten en dat is hier niet het geval, oordeelde de rechter. De chauffeur heeft het stoplicht niet opgemerkt en is de aanrijding een rechtstreeks gevolg. Er is sprake van één verkeersfout en valt de straf daarmee lager uit.