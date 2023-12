Tien boa's naar Nieuw-Weerdinge: 'Als we niet ingrijpen, gaat het een keer helemaal fout'

Tien fulltime boa's moeten volgend jaar worden ingezet om de overlast door veiligelanders in Nieuw-Weerdinge tegen te gaan. Een voorstel om daarvoor 200.000 euro beschikbaar te stellen, behaalde een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Rondom Nieuw-Weerdinge en het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ervaren buurtbewoners al langer overlast. De veroorzakers zijn vooral veiligelanders, oftewel asielzoekers uit veilige landen die nagenoeg kansloos zijn voor een asielaanvraag. De gemeente Emmen wilde dat de marechaussee de problemen in Nieuw-Weerdinge zou aanpakken, maar een verzoek daartoe werd onlangs afgewezen door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rekening bij het Rijk

Met het inzetten van tien boa's moet de overlast door veiligelanders alsnog te lijf worden gegaan. De provincie maakt daarvoor per direct 200.000 euro vrij. Dat bedrag wil Drenthe op een later moment bij het Rijk terugvorderen. "Het originele bedrag was hoger, maar ik ben toch heel blij dat dit gelukt is", zegt Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe, die het initiatief nam. Met 36 stemmen voor en 5 stemmen tegen werd de motie aangenomen.

Schoenmaker beseft dat de problemen in Nieuw-Weerdinge eigenlijk niet op het bord horen te liggen van de provincie. "Maar er moet daar gewoon iets gebeuren. De problemen zijn bekend, ik spreek veel mensen in Nieuw-Weerdinge en heb er ook familie wonen. Als er niet wordt ingegrepen, is het wachten toch het echt een keer helemaal fout gaat."

Morele verplichting

Volgens Schoenmaker weigert het Rijk de problemen in Ter Apel structureel op te lossen en zijn de inwoners in de regio daar de dupe van geworden. "Den Haag is daarom moreel verplicht om de 200.000 euro terug te betalen. Doen ze dat niet, dan laten ze nogmaals zien uit welk hout ze gesneden zijn."