Korenmolen Grenszicht kan weer tien jaar veilig draaien

Vanaf het begin van de week zijn twee molenmakers van een gespecialiseerd bedrijf bezig om het wiekenkruis te controleren. Goed nieuws: alles is in uitstekende staat en kan sowieso weer tien jaar mee.

Monsterklus

Het doorhalen van de roeden, die de basis vormen van de wieken, is geen gekheid legt Hans Geerdink van de molen uit. Zijn familie heeft de molen al sinds de bouw in 1907 in bezit. "Ze gaan controleren of het metaal van de roe in het midden van de askop nog dik genoeg is", legt hij uit. Het gevlucht, oftewel het wiekenkruis, bestaat uit twee stalen roeden van elk 22 meter, die elkaar in het midden kruisen in de askop. Een gietijzeren omhulsel, waar de roeden doorheen zitten. De roeden moeten dus worden opgetild uit de askop om het metaal te controleren. Als het geheel klopt, dan wordt alles opgeknapt en weer teruggeplaatst. Zo niet, dan moeten de roeden worden vervangen. Een duur grapje. "Ik heb wel eens bedragen gehoord van 75.000 euro", vertelt Geerdink.

Geld

De molen in Emmer-Compascuum is een van de weinige die nog in privébezit is. Reparaties moeten dus ook uit eigen zak worden betaald. De stichting die de molen beheert probeert op allerlei manieren aan geld te komen. Naast giften, donaties en subsidies heeft de molen een winkel waar allerlei producten verkocht worden, wat weer ten goede komt aan de molen. Geerdink is opgelucht dat de roeden goedgekeurd zijn, want dat scheelt een hoop geld en het belangrijkste: de veiligheid.

"Het geeft een gerust gevoel dat we de bevestiging hebben gekregen van de molenmakers dat het gevlucht goed is", zegt hij. "Dan kunnen we de komende tien jaar weer draaien met een veilig gevoel."