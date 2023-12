Wichie/maagie is het Liefste Drentse Woord van 2023

Wichie is verkozen tot het Liefste Drentse Woord van dit jaar. Het Drentse woord voor meisje - in delen van de provincie ook wel bekend als maagie of maegie - versloeg onder andere smokkie en tutebekkie.

Streektaalfunctionaris Arja Olthof maakte de winnaar vanochtend bekend op Radio Drenthe. Volgens Olthof was het een nek-aan-nekrace. "Er zat niet zo heel veel verschil tussen de nummers 1, 2 en 3."

Verkiezing

Streektaalorganisatie Huus van de Taol houdt al enkele jaren een verkiezing van het mooiste Drentse woord. Vorig jaar was dat feduzie, dat vertrouwen betekent. Huus van de Taol paste de verkiezing dit jaar aan en zocht nu samen met RTV Drenthe 'een woord dat lief klinkt' of 'een koosnaam voor een partner, kind, goede vrienden of (huis-)dieren'.

Eerst kon een eigen woord ingestuurd worden. Vijf woorden kwamen het vaakst binnen: smokkie (zoen, kusje), poppie (baby), prugeltie (klein, ondeugend kind), tutebekkie (schatje) en wichie. Na een spannende stemweek bleek de laatste genomineerde de meeste stemmen te hebben.

Variatie in klank én woordenschat

Het woord wichie kwam het vaakst binnen als inzending, ook in combinatie met lief of nuver. Maar het woord voor meisje is niet door de hele provincie hetzelfde. In het zuidwesten van Drenthe wordt het woord maagie gebruikt, en in het westen zit ook nog eens een klankverandering en wordt het maegie. Daarmee laat het woord ook nog eens de variatie binnen de streektaal zien in klank én woordenschat.