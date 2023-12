Oppositie in Meppel mist empathie bij wethouder in debat over jongerenwerk

De oppositiepartijen in Meppel missen empathie bij wethouder Jeannet Bos tijdens een debat over jongerenwerk en dienen daarom een motie van treurnis in. Daar is geen meerderheid voor.

Welzijn MensenWerk, dat onder meer jongerenwerk in de gemeente Meppel uitvoert, heeft om bijna een half miljoen euro extra subsidie gevraagd vanwege oplopende kosten. Onder meer projecten rondom jongerenwerk zouden in gevaar zijn. Daar debatteerde de gemeenteraad vanavond over, op initiatief van de SP en ChristenUnie.

Wethouder Bos geeft daarin meerdere malen aan dat de gemeente niet zomaar extra geld gaat geven. Daar is onderbouwing voor nodig. "Ondanks meerdere gesprekken is die onderbouwing voor de 470.000 euro nog niet geleverd", aldus Bos.

Anderhalf miljoen euro subsidie

Jaarlijks krijgt Welzijn MensenWerk 1,5 miljoen euro subsidie en daarmee is het de grootste subsidie-ontvanger van de gemeente. Daarnaast krijgt de organisatie nog extra subsidie voor losse projecten. Volgend jaar wordt de subsidie verhoogd naar 1,6 miljoen euro.