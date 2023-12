Gasselternijveen krijgt dubbele aantal tiny houses, maar wel op andere plek

In Gasselternijveen komen tussen de tien en twaalf tiny houses, in plaats van de eerder beloofde zes woninkjes. De gemeente Aa en Hunze heeft een nieuwe plek gevonden met meer ruimte voor de pilot met kleine huizen.

Meer plaats

Bijkomend voordeel is dat er op het nieuwe perceel plaats is voor meer tiny houses dan in het oorspronkelijke plan. Meer huizen bouwen is volgens de gemeente ook een wens van het dorp.