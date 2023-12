Geen derde en vierde intercity tussen Groningen en Zwolle: 'Zeer teleurgesteld'

Er komen vanaf 2025 geen extra intercity's tussen Zwolle en Groningen. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend. Volgens demissionair minister Vivianne Heijnen is daar niet genoeg geld voor.

De Noordelijke provincies lobbyen al vele jaren voor extra intercity's op de trajecten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden. In oktober stemde de Tweede Kamer nog in met een motie voor twee extra intercity's per uur, vanuit Zwolle naar Groningen.

Voormalig Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) diende die motie in. Door in te stemmen met het voorstel 'zet de Kamer de fout recht dat er in eerste instantie al niet voor een derde en vierde intercity gekozen is', zei ze daarover.

10 miljoen euro

Maar volgens het ministerie is het nu financieel niet mogelijk om aan de wens van de provincies en de Tweede Kamer tegemoet te komen. De inzet van deze extra treinen kost 10 miljoen euro per jaar. De aanpassingen aan het spoor, die nodig zijn voor voldoende ruimte voor de extra treinen, kosten meer dan 100 miljoen, stelt het ministerie. Wel wordt gekeken of na 2029 extra treinen kunnen gaan rijden.

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) liet in een eerste korte reactie weten 'zeer teleurgesteld te zijn over het besluit om de gevraagde derde en vierde intercity niet op te nemen in de hoofdrailconcessie'.

Marktwerking op het spoor

Wel kan het zijn dat de sprinterdiensten op de trajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle vanaf 2029 door een ander spoorbedrijf worden aangeboden. Volgens het ministerie zou marktwerking op deze plek 'de reiziger voordelen kunnen bieden'. Dat gaat het ministerie de komende tijd verder onderzoeken.