Schoonebeek hoort half januari hoogte vergoeding oliewinning

Schoonebeek krijgt halverwege januari te horen hoe hoog het bedrag gaat worden dat het dorp krijgt uit de oliewinning. De gemeenten Emmen, Coevorden, de provincie Drenthe en staatssecretaris Hans Vijlbrief hadden hier vandaag een overleg over. Eigenlijk zou de bijdrage eind dit jaar bekend worden gemaakt, maar dat wordt nu iets later.

De NAM is van plan om afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning te injecteren in een leeg gasveld onder Schoonebeek. De oliewinning ligt sinds december 2021 stil nadat er een te hoog gehalte van de chemische stof tolueen werd aangetroffen in het afvalwater.