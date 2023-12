Geen steun voor noodopvang Hoogeveen om Ter Apel te ontlasten: 'Genoeg is genoeg'

GroenLinks, D66 en de SP in Hoogeveen roepen de gemeente op om een noodopvang in te richten voor asielzoekers. Dat moet er volgens de fracties komen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Maar een raadsmeerderheid stemde tegen de motie tijdens de vergadering vanavond. Ook burgemeester Karel Loohuis was duidelijk: "Genoeg is genoeg".

Volgens Loohuis gaat het college de schrijnende situatie in Ter Apel aan het hart. "Dit doe je mensen niet aan", zegt de burgervader. "De vraag om met een noodopvang te komen is sympathiek, maar we moeten een streep trekken. Hoogeveen vangt al bovengemiddeld veel asielzoekers op, hetzelfde geldt voor Oekraïners. Het probleem wordt telkens bij gemeenten neergelegd, maar het is een taak van het Rijk. De oplossing moet daar vandaan komen, er is een keer een grens."

'Beste jongetje van de klas'

Marin Rutgers, fractievoorzitter van D66 gaf toe goed te hebben nagedacht waarom ze mede-indiener was van de motie. "Je kan zeggen dat we in Hoogeveen al veel doen, maar wat ons betreft doen we wat extra. Al die mensen die tijdens de feestdagen geen geschikt plekje hebben om te verblijven. Je zal het zelf maar zijn. We kunnen ons niet verschuilen, we moeten hier een rol in pakken."

"Elke vezel in mijn lichaam zegt nee tegen dit voorstel. Juist in Hoogeveen zijn we het beste jongetje van de klas", vulde Ronald Klok van de VVD aan. "We doen al veel, waarom dan nu nog meer?" Dat schoot in het verkeerde keelgat van Jeroen Pomper van de SP. "Ik hou niet van moddergooien, maar meneer Klok: u ligt lekker op uw bedje en kunt 's ochtends ontbijten en naar de wc. De mensen in Ter Apel hebben geen keus."

Klok kreeg de kans niet meer om te reageren op het raadslid van de SP. Burgemeester Loohuis liet weten dat hij geen behoefte had aan een debat over het onderwerp. "Daar moeten we dan een andere avond voor vinden."

'Je moet ze het land uitzetten'

Vincent Vos van Forum van Democratie liet weten perplex te staan. "Linkse partijen die zo'n voorstel indienen na de landelijke verkiezingsuitslagen. Het is bizar. De bewoners van Ter Apel ervaren veel overlast. Daarnaast los je de problemen niet op met opvang. Je moet ze het land uitzetten. Wij stemmen tegen en komen op voor de Hoogeveners en het Nederlandse belang."

De PvdA stemde uiteindelijk nog in met het voorstel voor noodopvang. "Er is geen asielcrisis, er is een opvangcrisis in Nederland. Het is een schande dat veel gemeenten in Nederland zo weinig doen om te helpen."