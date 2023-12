Twee coffeeshops in Hoogeveen? Raadsmeerderheid ziet dat wel zitten

Niet één maar misschien wel twee coffeeshops in Hoogeveen. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet dat plan wel zitten. Met name om een monopoliepositie in de gemeente te voorkomen. Het voorstel werd besproken tijdens de behandeling van het coffeeshopbeleid gisteravond.

In dat beleid is opgenomen om te starten met het openen van één coffeeshop, mogelijk in 2024 al. Om vervolgens na een aantal jaren te bekijken of een coffeeshop bij Hoogeveen past. Maar als het aan de VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP en Gemeentebelangen ligt komt daar dus nog een tweede toko bij. "Want één is geen", liet Ronald Klok, fractievoorzitter van de VVD weten.

'Experts adviseren twee coffeeshops'

Volgens de VVD'er is dat beter voor de consument, gemeente en de coffeeshophouders. "Bij een goede markt hoort gezonde concurrentie. Concurrentie houdt elkaar scherp. Bij meer dan één valt er te vergelijken. Wat gaat bij de ene beter en wat kan dus bij de ander juist beter." Ook denkt hij dat het criminaliteit tegengaat.

D66-fractievoorzitter Marin Rutgers, mede-indiener van het voorstel, noemt het openen van één coffeeshop revolutionair. "Maar een tweede openen, daar is zeker wat voor te zeggen. Experts raden het aan. Het is in lijn met wat er landelijk geadviseerd wordt voor het aantal inwoners dat Hoogeveen heeft."

Ook Kevin van Hoorn van GroenLinks kan zich daarin vinden. "Volgens experts verspreid je het dan beter. Dat is het advies dat wij willen volgen. Het verbaast ons dat het niet direct is opgenomen in het beleid."

Morele kwestie

De lokale fracties van het CDA, de ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie zien een coffeeshop niet zitten. De partijen vrezen dat een wiettent verslavingen en criminaliteit in de hand werkt. Ook hebben ze zorgen over de slechte impact die het op de jeugd zou kunnen hebben.

Brand van Rijn van de SGP was er kort en bondig over. "Twee coffeeshops is slechter dan slecht." FvD'er Vincent Vos hekelde het feit dat er direct naar de expertise van wetenschappers wordt gegrepen. "Een wetenschapper gaat over feiten, maar de komst van een tweede coffeeshop is juist een morele kwestie. Dat komt voor de wetenschap."

Waarom een coffeeshop?

Vorig jaar diende de VVD een motie in met het verzoek richting het gemeentebestuur om te onderzoeken of een coffeeshop mogelijk is in Hoogeveen. Een meerderheid van de raad ging daarmee akkoord, alleen de christelijke partijen niet.

De gemeente is nu druk bezig met het opstellen van beleid en regels om dat mogelijk te maken. Hoogeveen hanteert tot nu toe een nulbeleid.