Verhoging veldhuur voor buitensportclubs Hoogeveen gaat niet door

De huur die buitensportverenigingen in Hoogeveen betalen voor velden gaat in 2024 niet omhoog. De gemeente wilde het bedrag met 15,5 procent verhogen volgend jaar. Sportclubs maakten zich daar zorgen over. Door tussenkomst van een meerderheid van de gemeenteraad donderdagvond gaat het plan niet door.

De VVD, Gemeentebelangen, SP, PvdA, het CDA, GroenLinks, Forum voor Democratie en D66 dienden donderdagavond een voorstel in om in ieder geval de verhoging in 2024 niet door te laten gaan.

Sportverenigingen verrast

Wilco Kramer van de VVD liet weten dat het voorstel bedoeld is om verenigingen niet in financiële problemen te laten komen. Zou de huur wel omhooggaan, dan zouden clubs mogelijk de contributie moeten verhogen om rond te komen.

"De clubs waren echt verrast door het nieuws van de aanstaande verhoging", vult Gemeentebelangen-raadslid Jacob van der Heide aan.

In het verleden moesten verenigingen al omgaan met een tien procent verhoging van de huur stelt Kramer. Dat heeft met name te maken met de slechte financiële positie waarin Hoogeveen destijds verkeerde.

'Geen verstandige keuze'

Volgens wethouder Derk Reneman is het geen verstandige keuze van de raad. Tijdens het behandelen van de begroting voor de komende jaren is elke partij akkoord gegaan met de verhoging vertelde hij. "De verhoging moet er niet toe leiden dat clubs omvallen. Als dat wel zo is, dan gaan we eerst in gesprek, op zoek naar een oplossing."

PvdA'er Wolter Dekker liet weten dat het voorstel niet lichtvaardig is ingediend. "We moeten nu in actie komen en niet wachten tot een sportvereniging straks alsnog in de problemen komt."