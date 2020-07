'Onwaarschijnlijk dat bejaarde verdachte drugslab alleen runde'

Het onderzoek naar het crystalmethlab dat twee weken geleden in Kerkenveld werd gevonden, is nog in volle gang. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Het voorarrest van de 73-jarige verdacht is deze week met drie maanden verlengd.

"Wij sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. Het is onwaarschijnlijk dat deze verdachte alleen verantwoordelijk was voor dit drugslab", aldus de OM-woordvoerster. Meer details wil ze vooralsnog niet kwijt.

Geen crimineel verleden

Het lab, waar de zwaar verslavende drug crystal meth werd geproduceerd, werd gevonden in de boerderij van de bejaarde man aan de Riegshoogtendijk in Kerkenveld. De man is niet eerder met justitie in aanraking geweest, zegt zijn advocaat Fred Kappelhof. In de woning werd voor zo'n 3 miljoen euro aan geproduceerde drugs gevonden.

Het OM meldde eerder dat vermoed wordt dat drugsafval werd geloosd in de gierkelder onder de boerderij. Het huis is onbewoonbaar verklaard vanwege gevaren voor de volksgezondheid.

Verdachte werkt mee

"Mijn cliënt is verhoord en heeft op alle vragen van de politie antwoord gegeven", zegt Kappelhof. Over wat hij heeft verklaard, wil de advocaat niets zeggen. Over drie maanden is de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen. De datum is nog niet bekend.

