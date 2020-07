Boerenprotest raakt ook Drentse Albert Heijn-winkels: 'Heel vervelend'

Albert Heijn kon eerder vandaag 230 winkels niet bevoorraden vanwege het boerenprotest in Zwolle. Tientallen trekkers blokkeerden het distributiecentrum van de supermarktketen. Het protest raakte ook de winkels in Drenthe.

De protesterende boeren zijn boos vanwege de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen. Ook demonstreren ze nog steeds tegen de geplande veevoermaatregel van het kabinet.

Update: Rond 13.30 uur vertrokken de boeren weer bij het distributiecentrum in Zwolle. Vrachtwagens kunnen supermarkten nu weer bevoorraden.

'Latertje'

Door het boerenprotest in Zwolle konden de vrachtwagens van Albert Heijn ook Drentse filialen niet bereiken. "Ik zie het niet somber in, maar dit is wel heel vervelend", zei teamleider Claudia Heres van de vestiging in de Assense Bremstraat. "De vrachtwagen had hier om 9.30 uur moeten zijn, maar staat nog steeds vast in Zwolle. Ik verwacht dat de bevoorrading vandaag nog wel op gang komt, maar het zal een latertje worden."

Volgens Heres gaan klanten niets merken van de verlate bevoorrading. "Het is niet te vergelijken met het hamsteren aan het begin van de coronacrisis. Toen ontstonden er echt lege schappen. De impact zal nu veel minder zijn, mits we vandaag nog de nieuwe voorraad krijgen. Als die uitblijft, krijgen we natuurlijk een ander verhaal." Hoe laat de nieuwe voorraad binnenkomt, is niet duidelijk.

'Geen invloed'

"We hebben er helaas geen invloed op", zegt Heres over de situatie bij het Zwolse distributiecentrum. "Maar we zijn door de coronacrisis wel gewend om heel flexibel te werken. Ik zal in ieder geval de vulploeg later naar de winkel laten komen. Normaal gesproken zijn die medewerkers er om 13.00 uur, dat gaat nu 16.00 uur worden."

De boeren protesteren al de hele week bij veel distributiecentra in het land. Dat gebeurde ook op locaties in Drenthe, maar in onze provincie geldt momenteel een trekkerverbod bij demonstraties. In Zwolle zijn ook Duitse boeren betrokken bij het protest om hun Nederlandse collega's te steunen.