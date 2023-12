Storm Pia zit zwembad Vries dwars: 'Na Kerst kilo's er weer afzwemmen'

Winterzwemmers kunnen dit weekend niet terecht bij De Leemdobben in Vries. Storm Pia heeft de lamellen van het bad beschadigd en dus is het bad dit weekend dicht.

Enkele vroege vogels konden vanochtend rechtsomkeert maken. "Een stuk van de lamellen is losgeknapt, ze kunnen er niet af", zegt zwembadmanager Roelof Rutgers over de afdekking van het bad. "Toen ik dat vanochtend hoorde heb ik het meteen op sociale media gezet. Voor deze zwemmers kwam dat te laat, maar ze hadden alle begrip."

Kerstkilo's

Vandaag wordt gewerkt aan herstel. Rutgers heeft goede hoop dat de klus snel is geklaard. Met Kerst is het zwembad sowieso niet open, de kerstbreak duurt nu iets langer. "Het is jammer voor de winterzwemmers, dat zijn er zo'n 50, 60 per dag. De dag na Kerst willen we weer open zijn, als het water op temperatuur is. Dan kunnen de kerstkilo's er weer af gezwommen worden."