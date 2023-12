Brug bij molen in Meppel deels afgesloten om betonrot

De Eekmolenbrug, vlakbij het centrum in Meppel, is deels afgesloten. De brug, die naast molen De Weert ligt, heeft last van betonrot.

Na een recente inspectie is geadviseerd om een deel van de brug af te sluiten, omdat de conditie sneller achteruit is gegaan dan verwacht. Twee jaar geleden werd er al betonrot geconstateerd.

De gemeente Meppel probeert de brug zo snel mogelijk weer "volledig operationeel" te krijgen. Daar is wel onderzoek voor nodig, benadrukt de gemeente. De brug wordt in 2025 in ieder geval volledig vervangen.

De Eekmolenbrug is een brug van beton die tussen 1947 en 1950 is gebouwd. Eind jaren 60 bleek dat de brug te smal was voor het toenemende verkeer en daarom werd de brug verbreed tot de huidige afmeting. Het nieuwe deel is toen tegen de oude brug aangebouwd.

Meerdere bruggen vervangen

Het is niet de eerste brug aan een drukke weg die in Meppel wordt vervangen. In 2020 was er een grote operatie van zo'n acht maanden om de Ceintuurbaanbrug (ringweg langs de stad) te vervangen. Eind vorig jaar en begin dit jaar werd in zo'n zeven maanden een brug over de Wold Aa, aan de rand van het centrum, vervangen.