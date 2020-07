Debbie Bruijn stopt als fractievoorzitter VVD Hoogeveen

Bruijn heeft een nieuwe baan als manager Sociaal Domein bij de gemeente Meppel. En die baan vindt ze niet goed te combineren met die van raadslid in Hoogeveen. Ze zou met belangenverstrengeling van doen kunnen krijgen, omdat de SWO Hoogeveen De Wolden samenwerkt met de gemeente Meppel.

'Te kort'

Debbie Bruijn werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als nieuweling in de raad direct aangewezen als nieuwe fractievoorzitter. Daarbij volgde ze Mark Strolenberg op. Debbie vindt het jammer dat ze er nu al mee stopt. "Het is te kort, maar de reacties die ik krijg uit de fractie, het bestuur en van de leden vind ik hartverwarmend."

Het is een opmerkelijk moment om te stoppen nu de gemeente Hoogeveen bezig is halverwege de raadsperiode een miljoenentekort te voorkomen. De politieke ruzie die er is ontstaan tussen coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen en over en weer met de oppositiepartijen leidt binnenkort tot de benoeming van twee externe informateurs.

Kantelpunt

"Het spijt me heel erg verschrikkelijk. Het is een heel bijzondere periode waarin we zitten. We zijn denk ik nu goed op weg om in de gemeenteraad een nieuwe mores te ontwikkelen en de raad om te smeden tot een eenheid. En dat gaat me echt aan het hart", zegt Debbie Bruijn. "We hebben in Hoogeveen een verandering nodig en we zitten nu precies op het kantelpunt."

Arend Steenbergen is de nieuwe fractievoorzitter. "Ik heb het eerder een periode gedaan (tussen 2010 en 2014, red.). En ik was hartstikke blij met Debbie als fractievoorzitter, die gaf een nieuwe koers en nam een andere positie in. Maar nu ga ik het weer doen" Erica Blenkers komt als opvolgend raadslid nu in de raad voor de VVD.

