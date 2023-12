Supportersvereniging financiert trainingskamp van FC Emmen

Het trainingskamp dat FC Emmen in januari belegt ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, wordt betaald door de supportersvereniging. Dat maakt de club vandaag bekend.

In voorgaande jaren trok FC Emmen regelmatig naar Spanje, maar dit jaar gaat de club naar het Brabantse Oisterwijk. Omdat de club ook daar eigenlijk geen geld voor heeft, trekt de SV Rood Wit de portemonnee. "We willen graag samen naar de top. Daarom geeft supportersvereniging Rood Wit dit trainingskamp cadeau aan de club, als extra duwtje in de rug richting het hoogst haalbare", zegt voorzitter Erwin Bakker.

'Belangrijk om eruit te zijn'

Trainer Fred Grim is blij met de steun. "Ik vind het belangrijk dat we na de winterbreak even met het team eruit zijn, om zo snel mogelijk het echte teamgevoel en die dynamiek terug te krijgen."

Dat goede teamgevoel is al een tijdje weg bij de eerstedivisionist. Vorige week vrijdag ging de club met 1-0 onderuit bij Roda JC. Het was de derde verliespartij op rij. In de weken ervoor gaf Emmen tegen FC Eindhoven vlak voor tijd een 2-1 voorsprong helemaal weg en verloor het ook van Willem II (3-0). Emmen staat nu vijfde en heeft zes punten minder dan de nummer twee Roda JC. Ten opzichte van koploper Willem II is het gat nu tien punten. De nummers één en twee promoveren aan het eind van het seizoen rechtstreeks naar de eredivisie.