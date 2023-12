Dit was 2023: Het EK Wielrennen in Drenthe

In dit was 2023 blikken we terug op het afgelopen jaar. We beginnen met het EK Wielrennen dat van woensdag 20 tot en met zondag 24 september in Drenthe georganiseerd werd.

Alle Drentse gemeenten werden in vier dagen aangedaan. De eerste twee dagen was Emmen gastheer van de tijdrit-disciplines. Woensdag de individuele tijdritten en donderdag de mixed team relay. De finish was in het centrum van Emmen.

Vrijdag reden de beloften hun wedstrijd en de junioren kwamen zaterdagochtend in actie. Zaterdagmiddag stond de wedstrijd van de elite vrouwen op het programma. De start was in Meppel, de finish op de Col du VAM, waar alle wegwedstrijden eindigden. Niet de grote favoriete Lotte Kopecky pakte het goud, de Belgische won het brons, maar Mischa Bredewold was alle favorieten te slim af en won de Europese titel, voor Lorena Wiebes.

Rijen dik, spannende koers