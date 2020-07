Politievakbond over boerenprotest: 'Alle partijen moeten besef hebben van de impact'

Vooral de veelvuldige inzet van de Mobiele Eenheid (ME) heeft een grote impact op het politieapparaat. Doordat agenten weggeroepen worden voor ME-diensten, moeten de gaten in de reguliere diensten weer gevuld worden. Dat leidt zowel voor de opgeroepen ME'ers als hun vervangers tot overuren.

'Niet een ME-peloton klaar'

Vicevoorzitter Hans Schoones van de ANPV legt uit hoe dat werkt. "Heel veel mensen denken dat er altijd een ME-peloton klaar zit achter een bureau, maar dat is niet zo. Stel, wij hebben samen nachtdienst. Als een van de twee collega's dan wordt opgeroepen voor de ME, moet die plek weer opgevuld worden. De nachtdienst moet namelijk ook doorgaan. Dan wordt er dus een andere collega van huis gehaald om die nachtdienst in te vullen", vertelt Schoones.

Zijn er in een bepaalde regio te weinig ME'ers of mogen die vanwege de arbeidstijdenwet niet meer uren maken, dan moeten agenten uit andere delen van het land uitrukken. Schoones: "Ik kreeg een berichtje van een collega die deze week al drie keer is opgeroepen voor extra diensten voor de ME."

Twee weken vol protesten, blokkades en demonstraties hebben daardoor niet alleen een effect op de capaciteit van de politie, maar ook op de thuissituatie van de agenten. Schoones: "Dat het een risico van het vak is, dat realiseert iedereen zich. Maar als er sinds vorige week donderdag dagelijks in het hele land wegen of distributiecentra geblokkeerd worden en de politie moet komen, dan trekt dat uiteraard een zware wissel op de collega's."

Papierwinkel

Ook op het politiebureau wordt de werkdruk gevoeld. Tijdens het boerenprotest in Wijster van afgelopen woensdag werden 63 boeren aangehouden. Die moeten vervolgens allemaal naar het bureau gebracht worden, waarna van iedereen de persoonlijke eigendommen die ze bij zich hebben worden geregistreerd. Vervolgens worden ze voorgeleid bij een hulpofficier van justitie, worden ze verhoord en moeten ze opnieuw langs de hulpofficier, die beslist over hun vrijlating.

"In Assen moesten woensdag zo twintig tot dertig collega's opgeroepen worden om alleen al de verhoren uit te voeren", vertelt Schoones. De grootte van de papierwinkel die uiteindelijk overblijft, kan iedereen zich wel voorstellen.

'Boeren versus politiek, niet versus politie'

De verhouding tussen de demonstrerende boeren en de politieagenten is volgens Schoones vooralsnog goed. Maar dat betekent niet dat het demonstreren maar eeuwig voort kan duren: "Het is geen kwestie van de politie tegen de boeren, maar eerder de politiek tegen de boeren. Die hebben zich ingegraven en dat werkt polariserend. Het zou goed zijn als alle partijen beseffen wat de maatschappelijke impact is. Men moet er echt samen uit zien te komen."

