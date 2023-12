Assenaren mogen toch geen eindoordeel geven over openluchtzwembad

Inwoners van de gemeente Assen mogen niet meer stemmen over de komst van een openluchtzwembad in hun stad. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden wil zelf het besluit nemen.

De gemeente zou inwoners drie keer betrekken bij de keuze voor het zwembad. Eerst komt er een peiling van wat zij belangrijk vinden bij een eventueel openluchtzwembad. De resultaten uit die peiling worden verdeeld in thema's en inwoners mogen dan opnieuw aangeven wat het meest van belang is.

Geen derde stap

Het voorstel om de stemronde te schrappen, kwam van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Die partijen vinden dat inwoners niet goed genoeg in staat zijn om een goede financiële afweging te maken over het wel of niet investeren in een nieuw zwembad.