Kinderen De Rietzanger verdrietig door speelruimtegebrek, ouders bezorgd over verkeer

De bouw van een supermarkt in Ter Borch, bij Eelderwolde, perkt de speelruimte van leerlingen van basisschool De Rietzanger flink in. Omdat ook de verkeersveiligheid van de leerlingen in het gedrang komt, is er vanmiddag een petitie overhandigd aan de gemeente Tynaarlo.

Wethouders Jelbrich Peters (PvdA) en Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) kregen de petitie uit handen van Maaike en Julian, die beiden zitting nemen in de leerlingenraad van De Rietzanger.

351 mensen ondertekenden de petitie al, waarin wordt gepleit voor meer ruimte rondom de school. "De petitie is ondertekend door ouders, opa's en oma's, medewerkers van De Rietzanger en medewerkers van het gezondheidscentrum naast de school", zegt Josine Huizinga. Huizinga is moeder van drie schoolgaande kinderen en één van de drijvende krachten achter de petitie.

Verdrietig

"Door het bouwen van de supermarkt wordt de school ingesloten", constateert zij. "We zijn niet tegen de bouw maar maken ons wel zorgen om de speelruimte. Wij hebben van onze kinderen te horen gekregen dat het geen feest meer is om buiten te spelen. Vanwege het ruimtegebrek worden er schema's gemaakt om te spelen, te voetballen en tikkertje te doen. Onze kinderen komen soms verdrietig thuis omdat ze niet meer tot spelen komen."

Ook het aanpalende gezondheidscentrum is niet blij met de beperkte ruimte van de leerlingen, die voorheen gebruik maakten van het veld waarop nu een supermarkt wordt gebouwd. "Er worden ballen tegen de ramen geschoten en er staan fietsen rondom hun pand", weet Huizinga. "Dat is niet de bedoeling."

Wachten op een ongeluk

Ouders zien ondertussen dat de toegangswegen naar de school onveiliger worden, sinds de supermarkt uit de grond wordt gestampt. "De Borchsingel (vlakbij de school, red.) wordt binnenkort aangepakt, maar daar zijn wij niet in gekend", zegt Huizinga. "Dat vinden wij jammer, want we willen daar over mee kunnen praten. Omdat het een weg is waar veel ouders en kinderen gebruik van maken tijdens schooldagen. We hebben Veilig Verkeer Nederland uitgenodigd om binnenkort poolshoogte te nemen op locatie."

Het liefst ziet Huizinga dat de school meer ruimte krijgt, maar ze ziet ook dat die ruimte er rondom de school niet lijkt te zijn. "Daarover willen we dus in gesprek met de gemeente Tynaarlo", legt zij uit. "Misschien kunnen we met de gemeente een plek aanwijzen voor een parkeerplaats waar op bepaalde momenten kinderen kunnen spelen of voetballen."

Over de vraag hoe de situatie rondom De Rietzanger kan worden verbeterd, is momenteel nog geen concreet plan. "Maar er moet iets gebeuren", benadrukt Huizinga. "Want dit is wachten op een ongeluk."

Wethouder komt spelen

Wethouder Peters belooft zich in te willen zetten voor de situatie in Ter Borch. "Het is goed dat hier aandacht voor gevraagd wordt", zegt zij. "We hebben de petitie in ontvangst genomen en gaan deze met voorrang behandelen."