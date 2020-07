'Dodelijke steekpartij Oosterwolde was noodweer'

De steekpartij in Oosterwolde waarbij een 44-jarige man uit Bovensmilde om het leven kwam, was noodweer. Dit zei de advocaat van de 33-jarige verdachte uit Leeuwarden tijdens een pro forma-zitting waarbij de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. De Fries staat terecht voor moord of doodslag op 4 april in de woning van zijn ex-partner.

De Leeuwarder wordt ervan verdacht dat hij tijdens een ruzie in de woning van zijn ex de Bovensmildiger met een mes heeft gestoken. Het slachtoffer wist te vluchten en reed naar een tankstation. Hij overleed later alsnog aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de Leeuwarder ook dat hij op de dag van de steekpartij zijn ex-partner heeft mishandeld en met een mes heeft bedreigd.

Onderzoek nog gaande

Beide mannen waren op bezoek in de woning. De Bovensmildiger had een relatie met de ex-partner van de Leeuwarder. Zowel de verdachte als zijn ex-partner hebben verklaard dat het in de woning tot een fysieke confrontatie is gekomen tussen de twee mannen. Volgens het OM is het onderzoek nog in volle gang. Het wachten is onder meer op rapporten over de persoon van de verdachte en de uitkomst van een letselonderzoek.

De rechtbank heeft vandaag het voorarrest van de Leeuwarder met onbepaalde tijd verlengd. De verwachting is dat de zaak eind november inhoudelijk behandeld zal worden. Na het dodelijke steekincident hield de politie extra toezicht in de straat in Oosterwolde, uit angst voor mogelijke represailles.

