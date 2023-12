Boete voor veroorzaken botsing bij Meppel, waarbij kinderen gewond raakten

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een werkstraf van zestig uur. De man was vorig jaar op 1 juli met drie kinderen in de auto onderweg. Bij de buurtschap Haakswold zag hij dat zijn jongste het hoofdje niet goed had liggen in de maxi-cosi. Hij probeerde met één hand aan het stuur het hoofdje goed te leggen. Doordat de auto begon te slingeren botste die op een tegemoetkomende wagen, met daarin een vrouw en eveneens drie kinderen.