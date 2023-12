Drentse 1000 op punt van beginnen: Welke nummers zijn al bekend?

Na een jaar lang wachten is het morgen dan eindelijk zo ver: de Drentse 1000 gaat beginnen. Om 18.00 uur trappen we af met een groot openingsspektakel, te volgen via TV of Radio Drenthe.

De Drentse hitlijst is dit jaar op zijn kop gezet, want niet alleen is Hier Kom Ik Weg van de troon gestoten als lijstaanvoerder, maar een kwart van de liedjes in de lijst is nieuw. Ook al is Hier Kom Ik Weg niet de nummer 1 dit jaar, Daniël Lohues is de hoofdleverancier met 41 noteringen, gevolgd door Mooi Wark (21) en Queen (19).

Start op kerstavond

Nummer 1000 van de lijst zal morgenavond rond 18.00 uur op radio en tv te horen zijn. In het eerste uur wordt er grootst uitgepakt met een openingsshow. Jannes en Harm en Roelof worden verwelkomt door Radio Drenthe-dj's René Steenbergen, Judith Regendorp en Wim Boer. Tot middernacht zijn de eerste platen in de Drentse 1000 te horen.

Tot en met Oudejaarsdag staat Radio Drenthe volledig in het teken van de Drentse 1000. De nieuwe nummer 1 wordt tussen 17.00 en 18.00 uur op 31 december bekend gemaakt.