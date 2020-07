Kisten zijn het nieuwe wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups

"In de nesten zitten sluipvliegen en sluipwespen die eitjes afzetten in en op de rups. Daar kruipen larven uit", legt onderzoeker Silvia Hellingman uit. "De larven vreten de rupsen van binnenuit op. In plaats van een vlinder, komt er een vliegje of sluipwespje uit de rups."

Normaal gesproken worden de nesten opgezogen en direct verbrand. Daarmee verdwijnen ook de sluipvliegen en -wespen. Door de nesten eerst in kisten te plaatsen, kunnen de sluipvliegen en -wespen uitkomen en stijgt het aantal natuurlijke vijanden.

Verbeteren van de biodiversiteit

Gemeente Westerveld is samen met de Friese gemeente Weststellingwerf al jaren bezig met het verbeteren van de biodiversiteit. Zo worden er bermen op natuurlijke wijze gemaaid en ingezaaid met bloemen. Ook zijn er op verschillende plekken nestkasten geplaatst. Alles met het doel om de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te verbeteren.

"Ik denk dat we het probleem op deze manier moeten aanpakken: het beestje op een natuurlijk wijze bestrijden", zegt Gertjan Dieters, groenbeheerder bij gemeente Westerveld. "Al zullen we de rups nooit kwijtraken, maar we kunnen het beestje wel in toom houden. Daar gaat het op dit moment om."

Insectenhotel

In de kisten zitten kleine gaten en gleuven zodat de uitgekomen sluipvliegen en -wespen kunnen uitvliegen. Maar de kisten zijn wel zo beveiligd dat de brandharen van de eikenprocessierups niet voor overlast kan zorgen.

"Maar in de kist kunnen bijvoorbeeld ook vlinders, lieveheersbeestjes en kevers overwinteren. Dus naast de natuurlijke vijanden hebben wij hier ook een insectenhotel", zegt Hellingman.

Natuurlijk evenwicht

Zodra de eikenprocessierups in een gebied onder controle is, worden de kisten met natuurlijke vijanden verhuisd naar een andere locatie. Dat kan bijvoorbeeld ook een woonwijk zijn. Op die manier moet er een natuurlijk evenwicht ontstaan tussen de rupsen en het aantal natuurlijke vijanden van het vervelende beestje.

