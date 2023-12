Dit is er tijdens de Kerstdagen te zien op TV Drenthe

Voor de meesten van ons zien de komende dagen er ongeveer zo uit: snel nog even wat kerstaankopen doen, de uitgebreide kerstdiners voorbereiden en niet onbelangrijk, met de benen omhoog op de bank liggen. En met deze laatste activiteit kunnen wij je uitstekend ondersteunen de komende dagen, want hier lees je wat er te zien is op TV Drenthe.

Zaterdagavond is de indringende documentaire Nestverhalen te zien. De docu neemt je mee naar woonoord Schattenberg, het voormalige kamp Westerbork. Een unieke combinatie van locatietheater, archiefbeelden en persoonlijke interviews. Verhalen niet alleen over trauma's en verborgen leed, maar ook over kracht en weerbaarheid van de Molukse gemeenschap.

Drentse 1000

De grote openingsshow van de Drentse 1000 is zondag tussen 18.00 en 19.00 uur te zien op TV Drenthe. Drie Radio Drenthe-DJ's verwelkomen Jannes, Harm & Roelof en een doorgewinterde Rolling Stonesfan. Ook zijn de eerste platen van de Drentse hitlijst te beluisteren en maakt Aaldert bekend wie de ballonvaart heeft gewonnen.

Ook vertellen Drentse (oud)topsporters in de kerstspecial wat hun favoriete muziek is en wat ze tijdens de feestdagen doen. Ben je benieuwd waar Peter Hoekstra, Renate Groenewold, Gijs Broeksma, Sem Schilt, Ilse de Haas, Martin Drent, Herbert Dijkstra, Max Weering, Marije Joling en Gert Jakobs naar luisteren? Schakel zondag dan iets na 17.00 uur in op TV Drenthe.

Kerst in Drenthe

Op Eerste Kerstdag vertelt Marga Kool het Drentse Kerstverhaal Kerst in Drenthe. Het is een compilatieshow van kersthoogtepunten in onze provincie. De vertelster wordt onder andere bijgestaan door Shirma Rouse, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en zangeres Martijje.