Waterstanden pieken: 'Tijdens Kerstmis wordt het echt spannend'

Het is nat en het wordt nog natter. Tot deze week viel er al zo'n 50 millimeter regen, in de dagen voor kerst kwam er bijna 50 millimeter bij. De verwachting is dat er tot de jaarwisseling nog eens 50 millimeter gaat vallen. Het waterpeil in kanalen en rivieren is en blijft daarom hoog.

En dat is op verschillende plekken in Drenthe al zichtbaar. Zo loopt De Reest bij De Schiphorst al over, treedt de Drentse Aa bij Zuidlaren buiten de oevers en hebben mensen in Holtheme bij Coevorden ineens een zwaan in hun ondergelopen achtertuin. Het is alle hens aan dek voor de waterschappen.

Trechter

Gert Meijering is gebiedsbeheerder bij Waterschap Vechtstromen. Hij heeft het beheer over dertig hectare rondom de Coevordersluis en sluis De Haandrik. Daar komt het water van de Vecht samen met het water uit het kanaal tussen Almelo en Coevorden. Het hoge waterpeil en de nog te verwachten regen zorgt ervoor dat het waterschap extra alert is. "Vergelijk het met een ochtendspits. Van alle kanten komen auto's en dat moet dan allemaal langs een punt. Hier is dat ook zo. Bijna alles moet door de Vecht. Maar op een gegeven moment raakt de Vecht vol. Dus proberen we zoveel mogelijk water te lozen nu het nog kan."

Dat lukt deels door de deuren van stuwen open te zetten, maar het is opletten geblazen. "Men verwacht het hoogste waterpeil van de Vecht tijdens de kerstdagen. Het wordt echt spannend op tweede kerstdag."