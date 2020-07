E-werkplaats voor jongeren in bibliotheek Hoogeveen

Elke gemeente heeft van de provincie Drenthe een ton subsidie gekregen voor innovatieve bibliotheekprojecten. De bibliotheek in Hoogeveen besteedt dat aan de e-werkplaats. In het gebouw aan de Willemskade komt een futuristisch ogende ruimte die Headquarter-6 (HQ-6) gaat heten. Er komen apparatuur en software waar vloggers, designers en andere creatievelingen mee aan het werk kunnen gaan.

Bibliotheek-medewerker Evelien Leenders heeft het concept samen met Zukarn Withagen van Scala ontwikkeld. Leenders: "De plannen lagen er al een hele tijd, maar nu hebben we er met de subsidie van de provincie ook geld voor."

Green screen

HQ-6 is met name, maar niet uitsluitend, bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. "We willen jongeren een podium bieden voor talentontwikkeling in de media in brede zin. We gaan beginnen met podcasts en omdat we een green screen hebben, leggen we een accent op alles wat met filmbewerking te maken heeft. En we hopen dat we nog iets met VR (virtual reality, red.) kunnen gaan doen, want daar is ook veel vraag naar", zegt Leenders.

Samen met Scala hield de bibliotheek sessies waarin jongeren hun situatie, mogelijkheden en onmogelijkheden in Hoogeveen deelden. Withagen: "Bij Scala monitoren we trends onder jongeren en veel jongeren zijn bezig met programmeren, YouTuben, vloggen."

Wat vinden jullie van Hoogeveen? (Rechten: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

Creëren en netwerken

"Jongeren leren in deze tijd sneller dan ooit. Op YouTube kun je tutorials volgen over allerlei computerprogramma's . Maar je komt al snel in een soort isolement terecht. Plus, waar jouw kennis ophoudt, begint die van een ander. En daarom is het belangrijk een plek te creëren waar jongeren samen kunnen creëren en netwerken. Daar gaan we voor zorgen en we leveren de juiste begeleiding."

Een doos met koptelefoons en geluidsmixers staat al klaar voor de eerste gebruikers en die kunnen al aan de slag voordat in het najaar de e-werkplaats klaar is. "We gaan beginnen met podcasts en daarin kan iedereen zijn ei kwijt en in discussie gaan over allerlei onderwerpen. We hopen zo snel mogelijk een young-talentpool te hebben, een team van jonge experts die daarmee aan de slag gaan."

Young Talentpool

Leenders: "Jongeren die op een onderdeel erg goed zijn, willen we vragen die kwaliteiten te delen met andere jongeren. Want we hebben het hier over '21st century skills'. Vaak zijn jongeren zelf de expert en daarom willen we hen van harte uitnodigen mee te doen. Dan wordt het geven en nemen." Aanmelden gaat via Instagram: @Headquarter.6

Voor de bibliotheek is het een nieuwe manier van werken. Leenders: "Jongeren willen iets anders dan met boeken werken. En omdat techniek zo enorm belangrijk is geworden, willen we daar een impuls aan geven. Internet en computers worden voor van alles gebruikt, ook als je niet een technisch beroep hebt. En bovendien, er is een grote maakindustrie in Hoogeveen en die heeft een tekort aan personeel. Via dit project kunnen jongeren de mogelijkheden verkennen."

"Een bibliotheek is altijd een centrum van kennis en expertise geweest. Vroeger zat dat alleen in boeken, dat is allang niet meer zo. Expertise kan digitaal zijn, maar zit ook in mensen. Door die samen te brengen kun je het delen." Evelien Leenders hoopt dat de e-werkplaats in oktober of november klaar is voor gebruik.