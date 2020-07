Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Nog geen plannen voor het weekend? Er is weer van alles te doen in Drenthe. We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet.

Expositie Real Human Bodies Expedition

Geïnteresseerd in de anatomie van het menselijk lichaam? Dan is de expositie Real Human Bodies Expedition zaterdag in De Bonte Wever in Assen een aanrader. Van 11.00 tot 18.00 uur kun je echte menselijke lichamen van dichtbij bekijken, iets wat normaal alleen voorbehouden is aan medisch specialisten en studenten geneeskunde. De rondreizende tentoonstelling gaat over alle aspecten van het menselijk lichamen, van de organen tot het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat.

Kriebeldiertjessafari

Zin om op safari te gaan in het bos? Dat kan zaterdag met een gids van Staatsbosbeheer in het Drents Friese Wold. Om 13.30 uur start de safari voor jong en oud bij het buitencentrum in Appelscha. Behalve dat je op pad gaat door het bos, bekijk je samen met de boswachter in het boswachterslab insecten onder de microscoop. De safari duurt twee uur, kost 5 euro en vooraf aanmelden via 0516-464020 of drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl is verplicht.

Tentoonstelling synagoge Zuidlaren

In de synagoge in Zuidlaren is sinds vorige week zaterdag een tentoonstelling te zien met etsen van Reinder Homan en bronzen beelden van Sofie Hopkens. De expositie is tot 22 augustus elke vrijdag en zaterdag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. In het werk van de geboren Smildeger Homan staan landschappen centraal. Bij dat van oorsprong Braziliaanse Hopskens staat de menselijke gestalte centraal.

Zomerfair Orvelte

De Voorjaarsfair Orvelte moest vanwege de corona-uitbreek worden geschrapt, maar als goedmaker houdt het Midden-Drentse dorp zaterdag en zondag Zomerfair Orvelte. De entree van de sfeervolle markt bedraagt 5 euro en uiteraard is alles coronaproof. Zo is er een looproute bepaald, kunnen bezoekers hun handen desinfecteren en is er toezicht op het terrein aanwezig. De fair duurt beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Schaapscheerdersfestival en Wolfeest in Balloo

Zaterdag en zondag is er tussen 10.30 uur en 17.00 uur van alles te beleven rond de schaapskooi in Balloo. Het Wolfeest is een gevarieerde fair met meer dan zestig stands, heel veel activiteiten, gezellige live muziek en sfeervolle terrasjes, waarbij alles draait om wol. Ondertussen worden de schapen geschoren. Er zijn verder demonstraties vilten, spinnen, breien, weven en allerlei wol- en viltproducten te koop.