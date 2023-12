Organisaties ondertekenen Regioplan Drenthe: 'Grootschalig investeren in gezondheid'

Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, provincie Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis willen gezamenlijk de zorg in Drenthe aanpakken. Met de ondertekening van het Regioplan Drenthe willen ze ervoor zorgen dat inwoners van de provincie ook in de toekomst goede, betaalbare en toegankelijke zorg krijgen.

Jan Broekema, wethouder in Assen, is blij met de samenwerking: "We moeten veel werk verzetten om de zorg in Drenthe makkelijk vindbaar, goed en betaalbaar te houden. We gaan grootschalig investeren in de gezondheid van al onze inwoners, samen met zorgpartijen, zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties en gemeenten."