Zes mensen opgepakt in Assen op verdenking van handel in zwaar vuurwerk en drugs

In Assen zijn zes mensen aangehouden die worden verdacht van het bezitten of handelen in vuurwerk, dan wel drugs. In vier woningen is een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk, hard- en softdrugs, sigaretten en contant geld gevonden.

De politie kreeg informatie over de mogelijke aanwezigheid van professioneel vuurwerk in een woning in Assen. In deze woning werd uiteindelijk een aanzienlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk aangetroffen. Twee minderjarige jongens zijn aangehouden voor het verhandelen hiervan.

Shells, cobra's en nitraten

Het onderzoek in die woning leidde de politie ook nog naar drie andere woningen in Assen. In een woning aan het Rochtplein werd vuurwerk aangetroffen, waaronder zogenaamde shells, cobra's en nitraten. Daarnaast werd in verschillende woningen handelshoeveelheden soft- en harddrugs gevonden. Al het vuurwerk, de drugs en andere goederen - waaronder veel contant geld - zijn in beslag genomen.