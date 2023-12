Leerlingen Atlas College zwaaien scepter in Asser bioscoop

Een dag vol spanning en enthousiasme voor de leerlingen van de havo 1-klas. En misschien is het voor deze groep wel extra spannend, want De Atlas is een school voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Vandaag krijgt de klas van Ardi Sanwikrama de unieke kans om de Nieuwe Kolk-bioscoop te runnen.

Docent Ardi heeft dit initiatief genomen. Geïnspireerd door zijn eigen jarenlange ervaring in de bioscoopwereld. "Je wil ze natuurlijk voorbereiden op het leven buiten school", vertelt de docent. "Binnen in de klas is het veilig, dus wil je ze graag naar buiten halen, uit hun comfortzone, want dan leren ze het meeste. Daarom vind ik het belangrijk om te leren buiten de klas."