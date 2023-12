Celstraffen voor bende uit Drenthe en Groningen met forse hennepkwekerijen in Duitsland

Zes mannen en een vrouw uit Emmen, Emmer-Compascuum en Groningen zijn veroordeeld tot celstraffen tot ruim vijf jaar. De hennepbende werd tijdens een actiedag op 7 februari 2022 opgerold. Op verschillende locaties vonden agenten grote hoeveelheden contant geld, hennep en meerdere vuurwapens en munitie.

Anonieme meldingen uit Nederland en Duitsland zorgden ervoor dat de politie het onderzoek Mergel opstartte. Een 46-jarige Groninger van Albanese afkomst kwam in beeld. De man had vanaf 2011 de growshop Greenland in Emmen in beheer. Daar vonden agenten 309 kilo hennep, gouden armbanden, edelstenen en een gele stofzuiger met daarin 85.000 euro aan contant geld.

Opbrengst van meer dan een miljoen

Er waren vijf productielocaties in Weiteveen, Oostwolde, Molbergen, Schwanewede en Hamburg. Sommige van die kwekerijen hadden meer dan 1400 hennepplanten. De locatie in Schwanewede zou goed zijn voor een opbrengst van 1,6 miljoen euro. Het bewijs valt te halen uit camerabeelden, tapgesprekken en telefoongegevens met versleutelde chatberichten.

Ook werd in het onderzoek dna gevonden van meerdere verdachten. De rechter sprak van een omvangrijke en professionele hennephandel. Een 34-jarige Emmenaar kreeg de hoogste straf opgelegd voor de wiethandel. Hij had daarnaast ook nog een 61 kilo amfetamine in zijn bezit. De Groninger met de growshop in Emmen kreeg 30 maanden cel opgelegd en moet het meeste terugbetalen: ruim een miljoen euro.

Verloren rijbewijs

Een van de veroordeelden is een 46-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum. Een achtergebleven rijbewijs van de vrouw in de kwekerij in Hamburg verraadde haar betrokkenheid. Bij haar werd een zwarte koffer met 45.000 euro aan contant geld gevonden en sieraden. Haar 54-jarige vriend en medeverdachte had een sporttas met automatische wapens, waaronder een mitrailleur en munitie.

De vrouw kreeg een celstraf van ruim 17 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk opgelegd en een taakstraf van 240 uur. Haar vriend is veroordeeld tot ruim drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De vrouw moet bijna 55.000 euro terugbetalen en haar vriend bijna vier ton. Anderen kregen celstraffen van 1,5 tot 4 jaar opgelegd en moeten tot 8 ton terugbetalen.