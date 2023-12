Vier verdachten bankhelpdeskfraude vanuit Gasselternijveen blijven langer vast

De vier mannen die worden verdacht van bankhelpdeskfraude vanuit een vakantiehuisje in Gasselternijveen, blijven veertien dagen langer vastzitten. De verdachten zijn 22, 25, 26 en 27 jaar en komen uit Groningen en Leeuwarden.

De mannen opereerden volgens de politie in het vakantiehuisje vanuit een callcenter-setting, met meerdere draaiende laptops. Ze werden aangehouden door een speciaal uitgerust team dat risicovollere aanhoudingen doet, maakte de politie woensdag bekend.

De politie nam in het huisje op het vakantiepark tientallen sim-kaarten, meerdere telefoons, contactlijsten en diverse bankpassen in beslag, evenals twee auto's. Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van de vier mannen, is nog niet bekend.