Drentse vlag roofgoed in Zwolle

Geboren Drent Geert Zwiers woont al dertig jaar in Zwolle, vertelt hij aan De Stentor. Maar trots op zijn afkomst is hij nog steeds. Een kleine vlag in zijn tuin om die trots te laten zien trok al snel bekijks. Maar lang kon het stel niet genieten van de rood-witte banier. Mirka zag hoe de vlag werd gejat. "Ik stond te bellen en zag ineens iets bewegen in de achtertuin. Sprong er een jongeman zo de tuin in en griste die vlag mee. Hij was ook weer verdwenen voor ik er erg in had."

Twee keer

Nog dezelfde dag werd er een nieuwe vlag en vlaggenhouder gekocht, maar een paar dagen later was het weer raak. Vlag en houder waren weg, waarschijnlijk 's nachts gestolen. Geert vermoedt dat de provincievlag is aangezien voor een fanvlag van FC Emmen en dat PEC Zwolle-fans hem daarom hebben verwijderd.

De buren van Zwiers namen na de diefstallen veiligheidsmaatregelen in de tuin om te voorkomen dat die makkelijk te bereiken is. Voor Geert een reden geen nieuwe vlag te weer te kopen. "Als ik nu weer een vlag ophang en ze hem opnieuw komen stelen, kunnen ze zich lelijk bezeren aan die metalen punten."

Medewerkers van de provincie Drenthe lieten het er echter niet bij zitten. Ze schonken Geert en Mirka een Drentse wimpel. "Drenthetrots moet je laten zien, toch?", is de boodschap met een knipoog.