Groot theaterspektakel over verdwenen boortoren in 't Haantje

"Het wordt een meertalig theaterstuk in het Nederlands, Drents en ook buitenlandse talen. Er zit bijvoorbeeld ook een Duitse rol in", zegt Roelie Lubbers, aanjager van de culturele gemeente. Het theaterstuk, dat in de open lucht wordt opgevoerd,, is een samenwerking met BUOG, de organisatie die ook verantwoordelijk was voor het theaterspektakel Jumping Jack op het TT Circuit.

Theater op een boorlocatie

"Het idee voor dit thema komt ook van BUOG", zegt Lubbers. "De provincie heeft ons in contact gebracht." Het plan past volgens Lubbers bij het doel om in het culturele jaar letterlijk de grenzen van de gemeente op te zoeken. "Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit om het stuk op een voormalige boorlocatie in 't Haantje zelf te laten plaatsvinden. Daarover gaan we in overleg met de NAM."

Op 1 december 1965 begon de grond op de boorlocatie in 't Haantje te borrelen en te trillen en werd de vijftig meter hoge toren opgeslokt in de grond. Sommige mensen moesten rennen voor hun leven. Lubbers: "Het verhaal achter de voorstelling is dat de aarde geeft - olie in dit geval - maar ook neemt. Het gaat ook om macht, in de zin van: wat denken wij mensen wel niet?"

Vergelijkbaar met De Toorn van Thunaer

De organisatie van het theaterstuk is op zoek naar zo'n honderd vrijwillige spelers uit de gemeente Coevorden. "We vragen ook met nadruk jongeren om zich aan te melden, omdat we bijvoorbeeld op zoek zijn naar jongeren die meedoen met brommers en scooters", zegt Lubbers.

Het gaat niet alleen om toneelspelen; in het stuk komt ook muziek voor. Volgens Lubbers is het qua opzet te vergelijken met de succesvolle theaterproductie De Toorn van Thunaer, die vorig jaar september op Landgoed De Klencke door met name vrijwilligers werd opgevoed.

Behalve vrijwilligers doet ook een aantal professionals mee aan het theaterspektakel over de boortoren. Het is de bedoeling dat het stuk acht tot tien keer wordt opgevoerd. De organisatie zoekt samenwerking met bestaande muziek-, zang- en toneelverenigingen, maar ook met individuele zangers en bedrijven en vrijwilligers op het gebied van bijvoorbeeld catering, het maken van decors en kostuums.

De voorstelling is qua opzet vergelijkbaar met De Toorn van Thunaer (Rechten: RTV Drenthe / Robert Jansema)

Coronarichtlijnen

Op 8 september is bij Restaurant & Zalencentrum Wielens in Noord-Sleen een informatieavond over de voorstelling. "Iedereen die geïnteresseerd is, mag zich aanmelden. In verband met de coronamaatregelen vragen we leden van bestaande verenigingen wel om met maximaal twee personen te komen", zegt Lubbers.

Ook bij de repetities en de uitvoeringen wordt al nagedacht over de coronarichtlijnen, zegt Lubbers. "We weten natuurlijk niet hoe het tegen die tijd is, maar BUOG is daar zeker mee bezig. Wat scheelt, is dat het in de open lucht plaatsvindt. De repetities zijn trouwens in kleinere groepen." Eind dit jaar zijn de audities, waarna de repetities starten.

De voorstelling over de boortoren is niet het eerste evenement dat gehouden wordt in het culturele jaar in Coevorden. Er komt sowieso eerst een officiële opening, vertelt Lubbers. "Dat wilden we doen tijdens het Zuidenveld, dat volgend jaar in Coevorden zou zijn. Maar vanwege de corona-uitbraak is het dit jaar in Schoonebeek niet doorgegaan en wordt het volgend jaar alsnog daar gehouden. Wij kijken daarom naar een alternatieve datum voor de feestelijke opening."

'Kom maar op met ideeën'

De gemeente Coevorden is ook nog op zoek naar meer initiatieven op cultureel gebied. "Wij doen het culturele jaar op de Coevorder manier en dat is samen met de inwoners", zegt woordvoerster Liesbeth Mennink. Vanaf 8 september is ook de website in de lucht, vertelt ze. Het thema is Verbonden in Verhalen.

Mennink: "Dus kom maar op met de ideeën, dan kijken wij hoe we die kunnen ondersteunen. Iedereen kan ideeën aanmelden; verenigingen, maar ook individuen. Wij gaan voor een goed gevuld programma en we willen het allerliefst dat het culturele jaar een boost geeft aan het culturele leven in Coevorden."

