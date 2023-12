Lees terug: Een Drentse deceptie voor FC Emmen na vier nederlagen in de maand december

Afgefloten

Er is afgefloten. Vier nederlagen op rij in de maand december en daardoor springt ook FC Dordrecht over de Drentse ploeg. Na de winterstop begint FC Emmen op een zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met evenveel punten als FC Groningen. Drie weken geleden speelde de ploeg van Grim nog om de koppositie, nu moet je vechten voor een plek in de nacompetitie. Zo snel kan het gaan.