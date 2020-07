Zomerkampen kunnen weer, maar blijf in je eigen 'bubbel'

Nog niet heel lang geleden had eigenaar Jos Krapels van Manege Gasselte slapeloze nachten, waarin hij piekerde over het zomerseizoen voor zijn groepskampen. "De ponykampen zijn voor ons van levensbelang. Ze vormen onze grootste inkomstenbron, dus het is geweldig dat we die net op tijd weer mogen organiseren voor volledige groepen", vertelt Krapels verheugd.

Niet uit de bubbel

Tijdens het ponykamp draait het natuurlijk om het verzorgen van de paarden en het paardrijden zelf, maar in het programma staan normaal ook uitstapjes naar een pretpark of het zwembad. Dat gaat nu niet, want waar de kinderen onderling geen afstand hoeven te houden, mogen ze zich niet mengen in andere groepen. Ze mogen niet uit de zogenoemde bubbel.

"We moeten de groepen in hun eigen bubbel isoleren, zodat we ze in het geval van een besmetting kunnen traceren. Vandaar dat we de hele tijd bij elkaar blijven en geen andere mensen opzoeken of toelaten", legt de organisator uit.

Populair kamp

Zomerkampen zijn in trek, dat merkt ook de manege in Gasselte. De acht vakantieweken zijn bijna volgeboekt. Per week is er steeds één groep van dertig jongeren op ponykamp. Krapels: "We hopen dat dit de opmaat is voor een goeie zomer en een goed najaar. Niemand kan er iets aan doen en laten we hopen dat het niet meer terugkomt."