Het kan weer: racen op het TT Circuit

Het was wel even wennen, want na vier maanden gingen vanmorgen de hekken van het TT Circuit open voor racers. Door de coronamaatregelen was het dit voorjaar niet mogelijk om te racen.

Wegraceseizoen geopend

Op het TT Circuit Assen vond de opening plaats van het Nederlandse wegraceseizoen. Met de eerste OW Cup races van 2020, dit is een NK voor senioren. Het ONK-wegrace kampioenschap bestaat in 2020 uit vijf klassen: de ONK SportCup 1000, ONK ProCup 600, ONK ProCup1000, ONK SuperCup 600 en de ONK SuperCup 1000 categorie. Alle genoemde categorieën kwamen vandaag in actie en voor alle klassen bestaat het programma uit een tweetal kwalificaties en een race.

Niet meer tuinieren

"Ik heb het wel gemist. Maar gelukkig waren alle vrijwilligers weer te porren om te komen helpen. Afgelopen periode heb ik veel in de tuin gewerkt, dus het is ook mooi dat we nu weer kunnen helpen rondom het circuit," aldus Geert Oeben af namens Motorclub Assen.

'Half jaar stilte, maar wel blijven trainen'

Op het TT Juniortrack werd vandaag door de kleinste motorcoureurs deelgenomen aan wedstrijden. Na ruim een half jaar 'stilte' beleven de 'TT-coureurs van de toekomst' in het NK Junior Moto Racing dan eindelijk de aftrap van het seizoen 2020. Van 6-jarigen op zogeheten 'mini bikes' tot coureurs vanaf 13 jaar op snelle 125cc-motorfietsen. Allemaal mogen ze weer racen. "Echt mooi dat het weer kan. De afgelopen periode heb ik wel kunnen trainen, maar wedstrijden zaten er nog niet in. In het weekend heb ik vooral gesport om in conditie te blijven," vertelt Thimo, deelnemer bij de TT Juniortrack.