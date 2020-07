Baltes en Korthuis aan de slag als informateurs in Hoogeveen

Johan Baltes is oud-lid en vicevoorzitter van Provinciale Staten in Drenthe en was procesbegeleider bij de formatiebesprekingen in de gemeente Assen. Sandra Korthuis was onder andere wethouder financiën in de gemeente Rotterdam en lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij werkt als commissaris en toezichthouder.

De wens van de raad was om twee externe informateurs zo snel mogelijk in te zetten. Baltes en Korthuis beginnen aanstaande maandag met verkennende gesprekken met de raadsfracties.

Wethouders stappen op

Tijdens de raadsvergadering op 2 juli stapte wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen), wethouder van financiën op, nadat niet alle partijen meer het volledige vertrouwen in hem hadden. Een paar dagen later trad ook de Hoogeveense wethouder Erwin Slomp af. Door zijn vertrek is Gemeentebelangen verdwenen uit het college.

Het overgebleven college met burgemeester Loohuis, wethouder Erik Giethoorn (CDA) en wethouder Gert Vos (ChristenUnie) houdt zich nu alleen nog bezig met de lopende zaken.

Lees ook: