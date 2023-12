Geen witte, maar vooral natte Kerst dit jaar: 'Morgenavond veel regen'

Tegen beter weten in hoop je elk jaar weer op een witte Kerst, hoewel dat in Nederland eigenlijk bijna nooit voorkomt. Ook dit jaar zit het er weer niet in. Sterker nog: het wordt een natte Kerst.

"Die witte Kerst heb je alleen op tien kilometer hoogte", grapt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "Morgen is het in de ochtend nog wel vrij droog, maar wel bewolkt bij een graad of 11 met een matige westelijke wind. In de middag verandert dat wel."

Kletsnatte avond

In de loop van de middag trekt er een storing over Drenthe, die later ook heviger wordt. "Vooral in de avond wordt het echt kletsnat. Let dus goed op als je 's avonds de weg opgaat, want er kan zomaar 10 millimeter regen vallen."

Volgens weerman Nienhuis verloopt Tweede Kerstdag iets beter. "Er valt af en toe nog steeds een bui, maar we gaan ook zeker de zon zien", verwacht hij. "Het wordt een graad of 9 tot 10, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het is vooral de middag waar wij ons aan vast moeten klampen."

Na Kerst meer regen

Want na de Kerstdagen wordt het weer een stuk minder. Vanaf woensdag dringt zich een nieuwe storing op boven de provincie. "Het gaat regenen en waaien", zegt Nienhuis. "De lucht wordt ook zachter en dat betekent dat er veel vocht in kan zitten. Het wordt dus weer nat en somber."