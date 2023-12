Djammen-special met Erwin Java en Sean Webster: 'De blues zit diep in je lichaam'

Waarom is de blues toch zo speciaal voor Java? "Ik weet sinds een jaar of tien waar dat misschien vandaan komt", legt hij uit. "Een van mijn voorvaderen was een Afrikaanse slaaf. Het was maar één voorvader hoor, maar het zit wel diep. Ik heb wel uitstapjes gemaakt naar rock en pop, maar keer altijd weer terug bij de blues."

Voor Java is blues de basis. Niet alleen voor hem, maar voor heel veel gitaristen. "De eerste platen waar Gary Moore en Eddie van Halen naar luisterden was bijvoorbeeld de plaat van John Mayall & The Bluesbrakers met Eric Clapton. Die bluesplaat is de blauwdruk geworden voor de latere rockmuziek."

'Let's do something'

Na het overlijden van Harry 'Cuby' Muskee in 2011 heeft Java met veel verschillende muzikanten gespeeld. Tegenwoordig speelt hij met zijn eigen Travel Party-band, maar nu dus ook met Webster. De twee ontmoetten elkaar in 2017 op een bluesfestival voor het eerst. Twee jaar later komen ze elkaar opnieuw tegen, dan in de theatertour The Sound of The Blues & Americana van Johan Derksen.

"Later zei ik tegen Sean: Let's do something. We speelden als duo, als trio en met band. Ik bood alles aan", lacht Java. "Het klikte heel goed, ook qua repertoire." De twee zijn die jaren ook regelmatig te zien op televisie, bij uitzendingen van Voetbal Inside.

Gibson versus Fender

Een klein jaar geleden besluiten de twee om een album te maken. Het klikt blijkbaar goed. "Sean is een geweldige zanger en ook een goede gitarist. Ik kan zelf niet zingen en zocht altijd al iemand met zo'n stem", zegt Java. Webster haakt aan: "Ik speel heel anders gitaar dan Erwin, ik weet bijvoorbeeld niks van toonladders."

Java: "Sean is daarnaast een Gibson-man, ik speel op een Fender. Maar het vult elkaar heel mooi aan."

'Meer dan drie akkoorden

Volgens Java en Webster was het niet lastig om nieuwe bluesmuziek te schrijven. "We spelen wel meer dan drie akkoorden hoor. De blues is de rode draad, maar we wilden ook echt liedjes maken.", aldus Java. Webster vond het spannend en interessant om met Java te schrijven. "Voor het eerst deed ik dat met een ander. Het groeide heel mooi."

De albumrelease is op 14 januari in café Hofsteenge in bluesdorp Grolloo. Daarna volgt een tournee door Nederland en Engeland. Volgt er daarna nog een album? "We kijken wat het plaatje gaat doen", stelt Java. "Sean heeft nog andere projecten en ik heb zelf misschien ook weer een theatertour. We hebben geen haast, we zien het wel."