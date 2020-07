Op pad in de Drentse natuur: het Eexterveld

Twee eeuwen geleden was het een groot en nat heideveld. Sindsdien is het Eexterveld ontgonnen en wisselen natuur en landbouwgrond elkaar af. Dit maakt het gebied zeer geschikt voor akkervogels. Maar ook planten zoals wilde orchideeën, dotterbloemen, valkruid en klokjesgentianen komen hier voor, en dankzij die klokjesgentianen ook het gentiaanblauwtje.

Samen met gebieden zoals het Balloërveld, de Gasterse Duinen en Kampsheide maakt het Eexterveld deel uit van Nationaal Park Drentsche Aa. Dit 10.000 hectare grote park is een van de drie nationale parken in Drenthe en het enige waar mensen wonen. Het hoogteverschil in het gebied is behoorlijk: zes meter verschil tussen het Drents plateau en het Scheebroekerloopje.

Keuze

Grote delen van het Eexterveld zijn de afgelopen eeuw in cultuur gebracht. "Toen Jacq. P. Thijsse in de vorige eeuw naar Drenthe kwam voor Natuurmonumenten om een stuk hei te behouden als natuurgebied moest hij kiezen tussen het Eexterveld en het Dwingelderveld. Dat is toen het Dwingelderveld geworden en het Eexterveld is ontgonnen," aldus vegetatiedeskundige Henk Everts.

Overblijfsel

In het zuiden van het gebied is een deel van het oorspronkelijke heidegebied bewaard gebleven met aan de rand blauwgraslandjes. Dit zijn natte graslanden die te herkennen zijn aan een blauwgrijze kleur. Typische planten die hier groeien zijn blauwe zegge, Spaanse ruiters en dopheide. Door voedselverrijking, verzuring en ontwatering zijn de meeste blauwgraslanden uit Drenthe verdwenen, behalve op sommige plekken in natuurgebieden zoals in het Eexterveld.

Erop uit

Benieuwd naar dit bijzondere plantenparadijs? Volg dan deze route van Staatsbosbeheer en wandel langs oude houtwallen en door het esdorp Anderen. Deze wandelroute van 28 kilometer voert langs vele bezienswaardigheden waaronder het Eexterveld. Stap je liever op de fiets, zoek dan hier een fietsroute uit.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.

