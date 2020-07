Ballonvaarder Ike Visser dit weekend meteen 'de lucht in'

De doop was volgens Visser al gepland. De PH-SUZ werd zaterdagavond voor het eerst gebruikt. "Ik mocht het ontwerp doen van Ike en dat heb ik ook meteen aangepakt", zo zegt Suzanne Joenje. "Al snel kwam ik bij het idee van de unified hearts. Dat is een symbool van twee harten dat door Leonard Cohen wel wordt gebruikt. Het staat voor de verbinding tussen twee personen."

Champagne

Onder toeziend oog van gasten werd de ballon, geschikt voor maximaal drie personen, met champagne en een korte speech in gebruik genomen. "Het is een kleintje. De bedoeling is om er speciale vaarten mee te gaan maken. Een herdenkingsvlucht of om iemand bedanken. En ik wil hem voor coachingsprojecten gebruiken. De ballon is er om speciale vaarten mee te maken".

Voor Ike Visser kan het ballonvaren weer beginnen. De regels rondom corona zijn sinds dit weekend versoepeld. Visser is er blij mee. "De afgelopen maanden leverde een soort vreemde bewustwording op dat je zo afhankelijk bent van de ballonvaarderij. Ik leef al 21 jaar van de ballonvaarderij. Ik dacht daar nooit zo over na. Mensen melden zich en je gaat de lucht in. En nu opeens lag dat stil. Dat maakt je bewust van je kwetsbaarheid."

Ballonvaren met passagiers mag weer onder strikte voorwaarden (Rechten: Andries Ophof)

Veel regels

Maar eenvoudig is het niet. Soms zelfs onmogelijk. "We hebben een strikt protocol. De anderhalve meter, hygiënemaatregelen, we dragen mondkapjes en we proberen zo goed mogelijk contact te vermijden. Dan hebben we natuurlijk ook nog regels rondom het inpakken van de ballon. We doen het allemaal zo goed en zo kwaad als het gaat."

Het seizoen is voor Visser en zijn collega ballonvaarders niet meer te redden. Het is volgens de inwoner van Frederiksoord even niet anders. "We zijn halverwege en hebben heel veel aanvragen gemist. Het wordt een karig seizoen."

De eerste vlucht van de PH_SUZ met Ike Visser en Suzanne Joenje eindigde ergens op een weiland tussen Ruinerwold en Ruinen.