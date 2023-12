Wolf en slecht weer verstoren opbouw kerstnachtdienst Hijken: 'Maar we zijn er klaar voor'

Zompige grond

En dat is het niet het enige obstakel vandaag, ook het slechte weer heeft invloed op de werkzaamheden. Bij de schaapskooi moeten de bezoekers 's avonds de auto kwijt, maar omdat de grond zo zompig is door de regen wordt dat was lastiger. "We proberen nu te regelen dat ze allemaal op harde ondergrond kunnen staan. Dat zal wel betekenen dat alle auto's in een lange rij staan. De eerste parkeerder, vertrekt dus ook als eerste. Maar dat komt vast goed", aldus Boer.