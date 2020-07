Drentse evenementen van start: 'Nu hopen dat bezoekers hun portemonnee trekken'

"Fijn, heel fijn", vertelt Manuela Huisman van de zomerfair in Orvelte. "Het is niet te vergelijken met onze normale fair, maar toch lekker druk. Mensen zijn blij dat ze er weer op uit kunnen. Nu hopen dat ze ook hun portemonnee trekken natuurlijk."

Beide evenementen zouden in eerste instantie niet doorgaan. Alle evenementen werden immers door de overheid verboden tot 1 september. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kregen ondernemers twee weken geleden opeens toch groen licht. "Twee weken is natuurlijk erg kortdag, maar het is toch gelukt," vertelt Anneke Boekee van het schapenscheerdersfestival. "Standhouders hadden gelukkig nog hun agenda leegstaan."

Andere dag

In het historische dorp Orvelte wordt de agenda voor de evenementen al ver van tevoren gemaakt. Zo kunnen ondernemers en bewoners de activiteiten op elkaar afstemmen. Volgens Huisman was het desondanks niet moeilijk een gaatje te vinden voor de zomerfair. "Door de coronamaatregelen zijn andere evenementen zoals het wolfeest of het oogstfeest uitgevallen. Dat zijn evenementen die een ander soort aandacht verdienen. Veel mensen komen met ambachten en het oudere gezelschap durft dat niet aan."

Bekijk in deze video hoe beide evenementen omgaan met de coronamaatregelen.

Het aantal stands is teruggedrongen bij de evenementen en de opzet is ruimer. Hoe goed de voorbereiding bij beide organisaties dan ook, het blijft spannend of mensen zich aan de maatregels en opzet van de evenementen houden. "Niet iedereen houdt zich aan de afspraken. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die er vrij relaxt mee omgaan", legt Boekee uit.

"Mijn grootste zorg was inderdaad of het bezoek zich wel houdt aan de afstand, maar bij de entree gaat het goed, bij de horeca zie ik dat mensen afstand houden, als het zo gaat zoals nu, dan doe ik het ervoor", vertelt Huisman.