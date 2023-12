De Week van Drenthe: Uitmuntend aardappeljaar en waterpeil blijft maar stijgen

Vertrouwenspersoon LTO

Gaby de Ruiter is de nieuwe vertrouwenspersoon van LTO Noord die boeren een luisterend oor moet bieden in de strijd tegen misdaad. Want, let wel: één op de vijf boeren in Nederland is al eens benaderd door criminelen. "Boeren en tuinders kunnen mij altijd bellen, ik behandel alle gesprekken en informatie vertrouwelijk", zegt De Ruiter over haar rol.